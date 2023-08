LE PROGRAMME "CHEMIN DE LIBÉRATION" LANCÉ

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire Panafricaine (FRAPP) lance le programme « Chemin de Libération ». Selon un document de presse, il s’agit d’une « grande campagne de communication et d’influence » initiée pour exiger la libération des détenus politiques dont Ousmane Sonko, principal opposant au régime du Président Macky Sall.



Le document souligne qu’au-delà de l’opinion nationale, la communauté internationale est également visée, à travers cette initiative. Il est reproché, dans ce cadre, au gouvernement sénégalais d’être « dans une logique de criminalisation de l’engagement politique.



Des visites aux familles des victimes et détenus politiques sont prévues demain jeudi, 17 août. Cette activité sera suivie d’une conférence citoyenne sur l’état de l’Etat de droit et de la démocratie au Sénégal, le lendemain vendredi, 18 août. Avant la tenue de grands rassemblements pacifiques dans tous les départements du pays. Afin de « remobiliser toutes les forces vives de la Nation autour de la libération des détenus politiques », et « sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur le caractère arbitraire de ces détentions ». Selon son communiqué, le Frapp sera appuyé par la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw, opposition) et des organisations de la société civile. EMEDIA