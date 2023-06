LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 7 JUIN 2023

Revenant sur le lancement du dialogue national, le Président de la République a remercié tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, religieux et coutumiers, ainsi que les femmes et les jeunes qui ont répondu à son appel.

Le Chef de l’Etat a saisi l’occasion, pour se féliciter de la qualité des messages responsables et constructifs délivrés par les intervenants lors de cette importante rencontre d’échanges et de propositions de renforcement de l’Etat de droit et d’amélioration de notre système électoral et politique, de notre situation économique et sociale, dans la dynamique des performances du Plan Sénégal Emergent (PSE) lancé en 2014.

A cet effet, le Président de la République a renouvelé son engagement à accompagner le travail des commissions du dialogue national afin de trouver, avec les acteurs impliqués, les compromis nécessaires et les consensus attendus sur toutes les questions prioritaires et majeures abordées, et devant consolider notre Pacte républicain, la résilience et la stabilité du Sénégal.

Enfin, le Chef de l’Etat a indiqué que les propositions et recommandations définitives du travail des commissions doivent lui parvenir avant le 25 juin 2023, en vue de la mise en œuvre rapide des conclusions et décisions présidentielles issues du Dialogue national qu’il souhaite, encore une fois, inclusif, constructif et prospectif.

Au terme de ce dialogue, le Président de la République a informé le Conseil qu’il s’adressera à la nation pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation de notre modèle démocratique et républicain.

Abordant sur le suivi de la campagne agricole 2023-2024, le Président de la République a demandé au Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire d’intensifier, en relation avec les acteurs de la campagne, les services techniques de l’Etat impliqués et les autorités administratives déconcentrées, toutes les actions requises pour assurer la mise en place effective et efficace des intrants et du matériel agricole sur l’étendue du territoire national, au regard des quantités de pluies déjà recueillies dans plusieurs localités du pays.

Au demeurant, le Chef de l’Etat a invité les Ministres en charge de l’Agriculture et des Finances à prendre les dispositions appropriées pour le règlement de la dette portant sur l’approvisionnement en semences certifiées les années précédentes, avec notamment les coopératives des producteurs de semences.

Enfin le Président de la République a demandé au Ministre en charge de l’Agriculture et aux Gouverneurs de région de veiller au suivi territorial hebdomadaire de la campagne agricole.

S’agissant de l’urgence du renforcement des politiques d’insertion et de promotion de l’entreprenariat et l’emploi des jeunes, le Chef de l’Etat est revenu sur la création par décret 2021- 172 du 27 janvier 2021 du Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (CNIEJ), un organe de consultation, de supervision stratégique et de la coordination interministérielle des politiques d’insertion et d’emploi des jeunes.

A cet effet, le Président de la République a demandé au Ministre de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi de présenter en Conseil des ministres le premier rapport du CNIEJ en dégageant les perspectives avec de nouvelles mesures opérationnelles et pragmatiques pour soutenir et accentuer la formation professionnelle, l’apprentissage, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes.