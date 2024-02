LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 07 FEVRIER 2024

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 07 février 2024 au Palais de la République, sous la

présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL.



A l’entame de sa communication, le Président de la République est revenu sur le vote par

l’Assemblée nationale, de la proposition de loi fixant la nouvelle date du scrutin présidentiel au 15

décembre 2024 en réaffirmant sa décision de ne pas prendre part à l’élection.



Le Chef de l’Etat a notamment renouvelé sa confiance au Premier Ministre Amadou BA et à

l’ensemble des ministres, et demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions

requises, pour l’organisation dans les meilleures conditions du scrutin présidentiel à la nouvelle date

fixée.



Le Président de la République a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue

avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la Nation, en vue de renforcer, d’une part,

notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif et, d’autre part, la

crédibilité de nos institutions.



Dans ce contexte, le Chef de l’Etat, a décidé d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un

processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la

stabilité de la nation.



Dans cette dynamique, le Président de la République, garant de l’unité nationale et du

fonctionnement régulier des institutions, a demandé au Gouvernement, notamment au Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté

de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la

prochaine élection présidentielle.



Le Chef de l’Etat, a par ailleurs, insisté, sur l’impérieuse nécessité de consolider la solidarité

gouvernementale, de veiller au bon fonctionnement des administrations, de poursuivre la mise en

œuvre optimale des politiques publiques, et d’améliorer les postures républicaines à toute épreuve.

Abordant le développement de l’entreprenariat et des petites et moyennes entreprises, le Chef de

l’Etat est revenu sur le bilan des activités de la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des

Femmes et des Jeunes (DER/FJ), pour soutenir l’insertion et l’emploi des jeunes, renforcer

l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes à travers les trois (3) volets :

formation, formalisation et financement.



Le Président de la République a salué la contribution la DER/FJ à la bonne mise en œuvre du

Programme «XEYU NDAW NI » et félicite la Déléguée générale et l’ensemble de ses équipes pour

les performances remarquables sur la période 2018-2023 qui sont relevées par les statistiques

disponibles ainsi qu’il suit :

● 115 milliards de FCFA injectés dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales des

femmes et des jeunes ;

● 252 657 initiatives entrepreneuriales de femmes et de jeunes financées dont 6 286 TPE et

PME accompagnées ;

● 15 437 bénéficiaires formés sur des compétences entrepreneuriales ;

● 1 862 entreprises assistées techniquement, 500 startups accompagnées et financées avec

un impact global de 265 230 emplois créés et consolidés.





Suite à ces remarquables résultats notés, le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre

d’accentuer les efforts du Gouvernement sur la formation professionnelle et le financement des

jeunes afin de promouvoir « Un Sénégal d’entrepreneurs », soutenu par des instruments publics

d’encadrement et de financement consolidés et optimisés dans leurs interventions auprès des

cibles.



Le Président de la République a, en outre, souligné la nécessité d’asseoir la promotion des

PME/PMI en développant davantage les mécanismes de garantie par la capitalisation des actions

du Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP), après dix (10) années

d’interventions.



Le Chef de l’Etat a, à cet égard, demandé au Premier Ministre à travailler, avec les Ministres en

charge des Finances, de l’Economie, du Commerce et des PME, du Développement industriel et

l’APIX, à la relance du Conseil Présidentiel de l’Investissement avec une nouvelle formule

pragmatique, autour des thématiques relatives à l’Entreprenariat et au financement de l’Economie

nationale.



Revenant sur l’évaluation de la mise en œuvre des reformes de la fonction publique locale, le

Président de la République a demandé au Premier Ministre, et aux Ministres en charge des

Finances et des Collectivités territoriales, de prendre toutes les dispositions pour une évaluation de

la mise en œuvre des différentes composantes de la fonction publique locale avec l’application de

la loi n° 2011- 08 du 30 mars 2011 relative au Statut général des fonctionnaires des Collectivités

territoriales.



Le Chef de l’Etat a rappelé son attachement à la professionnalisation du capital humain en service

dans les collectivités territoriales et a demandé au Ministre des Collectivités territoriales de renforcer

le cadre de supervision des activités du Centre national de la Fonction publique locale et de la

Formation, structure fondamentale, dont le fonctionnement optimal reste un gage d’une

gouvernance performante des Collectivités territoriales.



Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l’Etat est revenu sur les

sujets suivants :

● l’organisation du pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam : en demandant au Premier

Ministre et au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de prendre

toutes les dispositions nécessaires avec les acteurs publics et les opérateurs privés, en vue

d’assurer l’organisation dans les meilleures conditions, de l’édition 2024 du Pèlerinage aux

Lieux Saints de L’islam ;

● des préparatifs de l’appel de Seydina Limamou Laye : en demandant au Gouvernement,

de prendre toutes les mesures requises, en liaison avec les organisateurs, pour assurer le

bon déroulement des célébrations de la 144ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye.

Dans sa communication, le Premier Ministre a tout d’abord réitéré sa loyauté au Président de la

République et marqué son soutien à sa décision du 03 février 2024 suite à son message à la nation.

Le Premier Ministre a également remercié le Chef de l’Etat pour la confiance renouvelée à son

endroit ainsi qu’au Gouvernement en demandant aux ministres de prendre les dispositions

nécessaires pour une bonne organisation du dialogue national et la parfaite conduite du processus

électoral.



Le Premier Ministre est enfin revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en

évoquant :

● la rencontre des banques centrales sur les changements climatiques ;

● l’audience avec les acteurs syndicaux .



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



● le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une

communication sur le suivi campagne commercialisation de l’arachide 2023/2024, la

campagne de contre saison froide 2023/2024, les prévisions de mise en valeur en 2024 dans

la Vallée du Fleuve Sénégal et les exportations de produits horticoles ;

● le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a fait une communication sur la nouvelle

Stratégie nationale de Développement durable de l’Aquaculture 2023-2032 (SNDAq 2023-

2032).



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris la décision suivante :



● Madame Oulimata SARR, Expert financier, ancienne ministre, est nommée Président du

Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE).



Fait à Dakar 07 février 2024. Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA