LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE MATAM PRIE POUR LA PAIX A LA CEDEAO

Il est 10h, des fidèles chrétiens venus de Matam, Ourossogui et d’autres localités de la région convergent à la paroisse des martyrs de l’Ouganda de Maram. Hommes, femmes, jeunes et enfants bien habillés pour célébrer la fête de l’assomption. Quelques minutes plus tard, le Vicaire de ladite paroisse rejoint les fidèles. Dans son prêche, après avoir rappelé l’histoire de la sainte Marie, l’Abbé Etienne Toussaint Tavarez invite les fidèles à s’entraider, être disponible et rendre service.



Au cours de la messe, une pluie féconde tombe sur Matam. Dans la salle, les fidèles chrétiens élèvent la voix par des chants symbole de la solennité de ce jour dédié à la sainte vierge Marie. De cette solennité, il est important comme Marie de savoir servir son prochain, servir le prochain dans la paix et la sérénité, dans la joie et la quiétude souligne le vicaire. Il lance un appel à la paix, pour que nous puissions vivre dans une sécurité sincère et dans une paix sincère aussi et durable, paix à tous les sénégalais mais aussi dans la Cedeao, dixit l’Abbé Étienne Toussaint Tavarez. EMEDIA