L'ombre du dénigrement plane sur la traque des biens mal acquis au Sénégal

Au Sénégal, la récente initiative du gouvernement visant à lutter contre l'accumulation illicite de patrimoine a déclenché une tempête médiatique et sociale, illustrant les complexités et les risques inhérents à de telles campagnes de moralisation de la vie publique. Sous l'impulsion du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et soutenue par le Premier ministre Ousmane Sonko, cette campagne a pour objectif de mettre un terme à la fraude, à la gabegie et au détournement de fonds publics. Cependant, elle a également donné lieu à des dérives préoccupantes, révélant une facette sombre de la société sénégalaise.



Des journalistes, sous couvert de cette lutte, menacent de dévoiler les noms de directeurs généraux et d'autres personnalités, accusés sans preuve de corruption et de vol. Sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à filmer et à diffuser les images de propriétés privées, les attribuant à des biens mal acquis, sans aucune forme de procédure judiciaire. Cette vague de dénonciations va souvent au-delà de la simple alerte citoyenne et s'apparente à un règlement de comptes, où la jalousie et la malveillance semblent primer sur l'intérêt général.



Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle risque de transformer une initiative louable du gouvernement en une arène de chantage et de diffamation. Des sites internet et des médias, flairant l'opportunité de gains faciles ou de notoriété, se prêtent au jeu dangereux de l'accusation sans fondement, sapant ainsi la crédibilité de l'effort de réforme. Ce phénomène n'est pas sans rappeler les périodes sombres de l'histoire où la délation et la suspicion empoisonnaient les relations sociales.



Le gouvernement sénégalais, tout en poursuivant son objectif de nettoyer le pays des pratiques corruptives, se trouve face à un défi majeur : comment mener cette bataille avec rigueur et justice, sans pour autant ouvrir la porte à la calomnie et à l'abus? La communication autour de ces actions doit être repensée pour éviter l'escalade de la tension sociale. La lutte contre la corruption nécessite une approche professionnelle, discrète et surtout judiciaire, loin des projecteurs médiatiques et des tribunaux populaires.



Il est impératif que l'État mette en place des mécanismes de contrôle et d'enquête efficaces, permettant de distinguer les coupables des innocents, et de protéger la réputation des citoyens contre les fausses accusations. Dans un pays où la concurrence politique et économique est féroce, il est crucial d'éviter que la traque des biens mal acquis ne devienne un outil de vengeance personnelle ou politique.



En conclusion, le Sénégal se trouve à un carrefour où la volonté de purifier la vie publique des éléments corrompus doit être équilibrée avec la nécessité de préserver l'unité nationale et le respect des droits individuels. Seule une démarche éthique, transparente et légale permettra d'atteindre cet équilibre précaire, et d'assurer que la lutte contre la corruption ne dégénère pas en une chasse aux sorcières, minée par la méchanceté et la division.