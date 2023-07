L'itinéraire emprunté par le bus accidenté à Ngeune Sarr

Selon les informations de L'Observateur, le bus accidenté dessert l'Ile à Morphil, ayant pris départ au village de Dioude Diade, il a sillonné les villages de Bitto, Thioubalel Lao, Abdallah, Wola, Diarra Guel, Wasse Tagué, Barobé, Saldé et Gouy. En plus, le bus a passé au premier pont de la localité, la porte de sortie de l'Ile à Morphil.



Il a pris également le trajet de Pété, Gadiobé,Thikitté, Diongui, Sinthui Siongui, Mboumba, Méri, Goloré et Médina Gnagnebé où se trouve un deuxième pont. Après cette étape, il passe par les villages de Dongua Lao, Aéré Lao, Ndioum, Tarédji, Richard Toll, Dagana, Ross Béthio et eenfin Saint - Louis, informe L'Observateur.