L'enseignement privé au Sénégal : Cheikh Oumar Hann annonce des réformes

L'Etat du Sénégal a décidé de poursuivre les efforts qu'il a déjà consentis pour accompagner l'enseignement privé, a promis le ministre de l'Education nationale, Cheikh Oumar Hann, lors de la première session de lancement du Forum national de l'enseignement privé qu'il a présidé.



«Les défis auxquels nous sommes confrontés, aujourd’hui et demain, seront toujours la qualité des ressources humaines. C’est l’occasion de saluer la part de l’enseignement privé dans le secteur de l’Éducation et de la Formation. Pour cela, l’État continuera de soutenir ce maillon important du système éducatif qui contribue à l’enrôlement d’un bon nombre d’apprenants et d’étudiants, et à la génération d’emplois directs et indirects», rapporte nos confrères de Actusen.



Il ajoute :"L'Etat continuera à veiller à la pérennité et à la stabilité de l'enseignement privé. Le projet de textes qui étaient en attente fera l'objet d'une plus grande attention et des propositions de réformes seront étudiées. Pour nous permettre d'engranger le maximum de résultats de vos assises, j'instruirai les structures déconcentrées, à s'impliquer à vos côtés pour une bonne tenue des foras délocalisés", laisse - t - il entendre.