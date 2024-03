C’est avec une profonde tristesse et un cœur lourd que je prends la plume pour annoncer le départ de notre chère Adja Billo Diallo, une femme d’exception qui a marqué nos vies de son empreinte indélébile. Elle nous a quittés ce vendredi 29 mars 2024, laissant derrière elle un vide immense que nul ne pourra combler.



L'artiste Comédien Samba Ndiaye, En Deuil: Il a expliqué au Téléphone à la Rédaction de Thièsinfo:



Adja Billo Diallo était bien plus qu’une tante pour moi; elle était une seconde mère, une mentor, une amie. Elle m’a élevé avec amour, dévouement et sagesse, m’enseignant les valeurs de la vie avec patience et générosité. Sa force d’esprit, son courage face aux épreuves de la vie et sa foi inébranlable ont été une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître.



La levée du corps aura lieu après la prière de ce vendredi, où nous nous réunirons pour lui rendre un dernier hommage et prier pour le repos de son âme. En ces moments difficiles, je vous invite à vous joindre à nous pour soutenir la famille endeuillée et partager ensemble le souvenir de cette grande dame.



Que la terre lui soit légère et que le paradis soit sa demeure éternelle. Adja Billo Diallo restera à jamais dans nos cœurs et ses enseignements continueront de guider nos pas. Priez pour elle, pour que son âme repose en paix.



Paix à son âme.