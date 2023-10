L'ancien maire de Thiès Nord Lamine Diallo lance le mouvement Jam ji et promet un "weur Ndombo" au parti Rewmi à la prochaine élection présidentielle

Après 35 ans de collaboration avec Idrissa Seck, l'ancien maire de la commune Nord, Lamine Diallo quitte définitivement le parti Rewmi et lance son mouvement. Il devient désormais le leader du mouvement Jam ji. Revenant sur son parcours politique, l'ancien compagnon d'Idrissa Seck a précisé avoir toujours été fidèle à ce dernier. "J'ai toujours défendu les intérêts d'Idrissa, sans aucun doute. Je l'ai choisi à l'époque où il avait d'énormes problèmes avec Abdoulaye Wade. J'ai renoncé à mon poste de haut conseiller juste parce qu'il m'a demandé de le faire et j'ai pratiqué sans problème. Alors, ceux qui insultent derrière moi je n'ai rien à leur dire. Je ne suis pas un responsable politique. Mais, un leader politique", a déclaré l'ancien maire de la zone Nord. Avec le mouvement Jam ji, Lamine Diallo promet un weur Ndombo au parti Rewmi et fixe rendez-vous d'ici deux mois pour dévoiler son candidat à la prochaine présidentielle.