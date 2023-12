L’adhésion aux BRICS ouvre à l’Éthiopie des "possibilités formidables"

L’adhésion d’Addis-Abeba aux BRICS prendra effet le 01 janvier 2024. Elle offrira de nombreuses possibilités et marquera un moment important pour le pays, a déclaré à Sputnik le ministre éthiopien des Innovations et des Technologies."Nous nous attendons à une augmentation des échanges commerciaux et des investissements. L'inclusion de l'Éthiopie pourrait attirer des investissements dans les infrastructures, l'industrie manufacturière et l'agriculture, stimulant ainsi sa croissance économique", a dit le haut responsable.Parmi d’autres avantages qu’il a cités, le renforcement de l’image du pays à l’international et un accès plus facile à de nouveaux marchés. De plus, les autorités s’attendent à de nouvelles collaborations avec des membres du groupe dans les domaines des infrastructures, des technologies de pointe et de la formation professionnelle."Dans l'ensemble, l'adhésion de l'Éthiopie aux BRICS recèle un immense potentiel pour le développement économique, le progrès technologique et l'influence mondiale du pays. En capitalisant sur les opportunités et en relevant efficacement les défis, l'Éthiopie peut ouvrir un nouveau chapitre de progrès et de prospérité" a conclu le ministre.L’Éthiopie deviendra membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à part entière à partir du 1er janvier 2024. Le groupe comptera six nouveaux membres . En plus de l’Éthiopie, ce seront l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Iran. Leur adhésion a été actée fin août dernier lors du sommet de l’organisation à Johannesburg. Sputnik