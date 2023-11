L'HOMDEF et l'Engagement pour les Droits des Femmes et des Filles à Thiès

L'Organisation des Hommes pour la Défense des Droits des Femmes et des Filles (HOMDEF) a organisé un atelier marquant au Conseil Départemental de Thiès, avec la présence notable de Babacar Ndiaye, point focal de l'organisation. HOMDEF, engagée dans l'implication des hommes dans la défense des droits des femmes et des filles, a mis en exergue la nécessité de former et de sensibiliser les hommes, et en particulier les élus, pour qu'ils contribuent activement à la promotion de ces droits.



Babacar Ndiaye a éclairé l'assistance sur la philosophie de HOMDEF, qui consiste à changer les paradigmes existants en incitant les hommes à devenir des défenseurs actifs des droits des femmes. L'atelier visait à clarifier les enjeux liés au genre et à encourager une répartition équitable des responsabilités sociales et sociétales. Une cinquantaine d'élus, majoritairement des hommes, ont été ciblés pour initier ce changement de dynamique.



HOMDEF œuvre pour une société où l'équité est le maître-mot et où les femmes bénéficient d'une pleine reconnaissance dans tous les domaines de la vie. Cet atelier à Thiès représente une avancée significative vers la réalisation de cet objectif d'égalité et de respect mutuel