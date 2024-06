L'État du Sénégal Acquiert la Bibliothèque Personnelle du Président Senghor lors d'une Vente aux Enchères

La bibliothèque personnelle de l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, récemment mise en vente aux enchères en France, a été entièrement rachetée par l'État du Sénégal, révèle le directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lo. Il se réjouit de la diversité et de la grande valeur des ouvrages acquis.



La vente aux enchères de la bibliothèque du président-poète avait été annoncée le 16 février dernier. Le gouvernement sénégalais, craignant une dispersion de cette collection, avait demandé la suspension de la vente et entamé des négociations avec la maison de vente pour son acquisition.



Une mission du ministère de la Culture, dirigée par le secrétaire d'État en charge du patrimoine et des Industries créatives, s'est rendue en France pour finaliser l'achat de cette bibliothèque, désormais entreposée à l'ambassade du Sénégal à Paris en attendant son rapatriement à Dakar.



Cette bibliothèque, composée de près de 1200 volumes variés et de grande valeur, comprend des ouvrages dédicacés offerts à Senghor ainsi que des ouvrages acquis par lui-même en fonction de ses intérêts personnels.



Elle est destinée à rejoindre la future bibliothèque nationale, considérée comme une priorité par les autorités sénégalaises pour en faire un espace de documentation, de recherche et d'information accessible à tous les citoyens.



Ibrahima Lo rappelle également les précédentes ventes aux enchères du patrimoine de Senghor et propose des mesures pour éviter de telles situations à l'avenir, telles que l'exercice d'un droit de préemption ou le recours à la loi française sur les biens culturels spoliés.