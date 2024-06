L’État appelle à un assouplissement des opérations de déguerpissement et à une meilleure communication avec les marchands ambulants

Le gouvernement souhaite privilégier la communication et le dialogue avec les marchands ambulants plutôt que d'utiliser des méthodes strictes lors des opérations de déguerpissement et de libération de la voie publique. Cette nouvelle approche a été annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko dimanche dernier.



Lors d'une visite au marché Colobane à Dakar, le Premier ministre a relayé le message du président de la République, exhortant les mairies à assouplir ces opérations en dialoguant avec les marchands ambulants. Cette directive s'adresse à toutes les collectivités locales, commerçants et populations vivant à proximité des marchés.



La mairie de la commune de Dakar avait planifié une fermeture temporaire du marché Colobane du 29 juin au 1er juillet 2024 pour un nettoyage et un désencombrement de la voie publique. Le Premier ministre a souligné la nécessité de mesures d'accompagnement pour les commerçants affectés, tout en rappelant que la gestion des marchés est de la compétence des collectivités locales.

aps



Ousmane Sonko a mentionné que le gouvernement travaillera avec les mairies pour évaluer les compensations pour les commerçants impactés et trouver des solutions alternatives pour chaque opération de déguerpissement. Il a également invité les marchands ambulants à accepter les mesures d'accompagnement proposées par l'État, telles que les sites de recasement et les nouveaux aménagements.



L'objectif est de créer des emplois et non de les supprimer. Le Premier ministre a noté que l'occupation anarchique de la voie publique résulte de responsabilités partagées entre l'État, les mairies et les populations locales. Il a également souligné l'échec des politiques publiques agricoles et économiques, qui ont contribué à l'exode rural vers les centres urbains.