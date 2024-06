L'ENSA Introduit des Variétés de Mil à Double Usage pour Améliorer l'Alimentation Animale

L'École Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) a récemment validé trois nouvelles variétés de mil à double usage, dans le cadre d'un projet innovant. Ces variétés se distinguent par leurs tiges à haute valeur nutritionnelle, offrant ainsi une alternative prometteuse aux cultures fourragères traditionnelles.



Ces nouvelles variétés de mil jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire affectant le bétail du pays. Mamadou Tandian Diaw, responsable du volet élevage du projet, mené initialement par l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) en partenariat avec l'Université du Kansas, a déclaré que les résultats obtenus sont très encourageants.



Les conclusions de neuf années de recherches intensives menées par des étudiants ingénieurs et doctorants à l'ENSA de Thiès et sur le terrain, notamment dans la région de Kaolack, ont été partagées lors d'une journée dédiée à Thiès. Cette rencontre visait à diffuser les résultats et à déterminer les axes de recherche futurs pour améliorer l'élevage local.



Le projet, soutenu par l'ISRA et l'Université du Kansas, a mis en lumière le potentiel du mil à double usage pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire du bétail. Les études ont déjà permis d'homologuer trois variétés de mil offrant des rendements supérieurs en grains et une qualité nutritionnelle validée par l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA).



Ces variétés de mil peuvent significativement augmenter la production laitière des vaches locales, avec des rendements potentiels de 4 litres de lait par jour, un exploit pour les races locales qui produisent habituellement moins. Les tiges de mil à double usage contribuent également à une prise de poids importante chez les animaux.



Mamadou Tandian Diaw a souligné l'importance de chercher des solutions adaptées aux réalités locales, estimant que les cultures à double usage représentent la meilleure réponse aux besoins des agropasteurs. Contrairement aux cultures fourragères, le mil à double usage maintient sa matière organique verte même lorsque les graines sont mûres, facilitant ainsi son utilisation en alimentation animale.



La prochaine étape pour l'ENSA consiste à développer un projet de broyage des tiges pour produire des blocs nutritionnels, qui pourront être ensachés et commercialisés. Un étudiant est déjà engagé sur cette question.