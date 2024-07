L’APR appelle à la mobilisation pour une nouvelle vision politique

L’Alliance pour la République (APR), en opposition, a lancé un appel à ses militants pour se mobiliser et bâtir une nouvelle vision politique au Sénégal. Lors d'une conférence de presse tenue lundi à Dakar, Abdou Mbow, un des leaders du parti, a exhorté les membres et alliés de l’APR à se rassembler en vue de créer une alternative solide face au pouvoir actuel.



Après la défaite de leur candidat à l'élection présidentielle du 24 mars, Mbow a insisté sur l'importance de cette mobilisation pour préparer efficacement les prochaines élections. " Il est clair aujourd’hui que le temps est à la mobilisation du parti et de ses alliés ainsi que de toutes les forces républicaines pour construire l’alternative dans l’intérêt des populations et préparer dans les meilleurs conditions les prochaines échéances électorales ", a-t-il affirmé.



La conférence de presse, organisée au siège du parti de l’ancien président Macky Sall, visait également à évaluer les cent jours de gouvernance du nouveau régime. Abdou Mbow a critiqué l'absence de direction et de projets clairs, ainsi que les reniements, menaces et persécutions fiscales observés durant cette période. "Les cent jours écoulés révèlent un manque de cap et d’orientation en matière de politiques publiques, avec une absence notable de projets significatifs", a-t-il déclaré.



aps