Koulibaly remporte la Coupe du Roi d'Arabie saoudite face à Sadio Mané

Alors que le champion saoudien, Al Hilal de Koulibaly, affrontait en finale de la Coupe du Roi Al Nassr de Sadio Mané, Koulibaly a triomphé aux tirs au but dans ce duel entre compatriotes sénégalais. La rencontre a été marquée par l'expulsion de Sadio Mané à la 90e minute pour cumul de cartons, alors que Mitrovic avait ouvert le score à la 7e minute.



En seconde période, Al Nassr s'est retrouvé en infériorité numérique suite à l'expulsion du gardien de but David Ospina à la 56e minute. Malgré cela, Al Nassr a réussi à égaliser par Ayman Yahya à la 88e minute, forçant ainsi une séance de tirs au but pour départager les équipes. Dans cet exercice, les coéquipiers de Koulibaly ont été plus précis en marquant 5 penalties contre 4 pour leurs adversaires.



Ainsi, après avoir remporté le championnat, Kalidou Koulibaly a une fois de plus pris le dessus sur Sadio Mané en s'adjugeant ce trophée.