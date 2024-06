Kolda : Sit-in des travailleurs des collectivités territoriales pour réclamer une augmentation de salaire

Les agents des collectivités territoriales de la région de Kolda (Sud) ont organisé mercredi un sit-in, arborant des brassards rouges pour exiger l’application des articles 29 et 30 du statut des collectivités territoriales.



"Depuis deux ans, nous réclamons nos droits et demandons l’application de la loi, notamment les articles 29 et 30 du statut des collectivités territoriales, qui stipulent que toute augmentation faite en faveur des fonctionnaires de l’État s’applique d’office aux agents des collectivités territoriales," a rappelé leur porte-parole, Ibrahima Koïta. "Pourquoi cette discrimination et cette injustice silencieuse ?" a-t-il questionné.



"Nous avons élevé la voix pendant des mois, des semaines, et rien n’a été fait. C’est pourquoi nous demandons aux nouvelles autorités, notamment au président de la République et au Premier ministre, de résoudre ce problème qui perdure," a-t-il ajouté.



Ibrahima Koïta a également souligné que les travailleurs des collectivités locales ont lancé un mot d’ordre de grève reconductible chaque semaine jusqu’à satisfaction de leurs revendications.



L'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales réclame, entre autres, une augmentation des salaires, la revalorisation du point indiciaire et la hausse des primes de santé pour les travailleurs des structures sanitaires.



Le sit-in s’est tenu dans les locaux de la mairie de Kolda (Sud).