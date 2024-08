Khombole: "Magui Pastef" revisite le parcours du "génie politique" Ousmane Sonko

A Khombole, dans le cadre de la massification des bases locales, la structure dénommée "Magui Pastef" (les sages de Pastef) a organisé ce samedi 10 août, en collaboration avec la section communale de Pastef, une conférence autour du Thème : "De la création de Pastef à la primature, quelques dates et événements repères du parcours d'un libérateur".



Le sujet a été introduit par le secrétaire général de "Magui Pastef", Adama Gueye. La conférence a été modérée par le président de ladite structure, Cheikh Sow. En effet, le conférencier est largement revenu sur le parcours exceptionnel du leader des "Patriotes". Un homme de combat qui a placé la compétence, la rigueur et la probité au sommet de ses préoccupations.



En outre, M. Gueye a expliqué devant l'assistance que cet homme a réussi à imprimer sa marque partout où il est passé au cours de sa carrière hautement honorable. Par la même occasion, la Jeunesse Patriotique du Sénégal (section Khombole), a répondu à l'appel au retour à la terre lancé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, natif de la localité, sur instruction du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Selon le coordonnateur dudit parti politique à Khombole, par ailleurs parrain de la journée, Ndiaga Matar Seck, sur un périmètre maraicher de 1, 300 hectares, les patriotes ont cultivé du niébé au village de Keur Farang Fall en cette période de grandes vacances scolaires.



Pour rappel, l'objectif de l'opération "Vacances Citoyennes Patriotiques" (VAP) de la section communale Pastef Khombole est de faire la promotion des valeurs civiques, de paix, de volontariat pour restaurer le concept du "don de soi pour la patrie" et de promouvoir la transformation des produits locaux avec cette variété ( niébé) pour participer à l'autonomisation des femmes de ladite commune dans le cadre de la réussite de ce projet citoyen. Une délégation du bureau départemental de "Magui Pastef" de Thiès, regroupant l'ensemble des 15 communes concernées, des responsables du parti dans l'arrondissement de Thiénaba, entre autres, ont pris à cette conférence publique.