Keur Ayip: 30 kilogrammes de cocaïne saisie par la Douane

Les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur Ayip, une subdivision de la région douanière du Centre basée à Kaolack, ont réalisé, samedi 1 er juin 2024, une saisie de trente kilogrammes de cocaïne opérée à bord d'un véhicule Hyundai SantaFe immatriculé à l'étranger, informe un communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques.



La source renseigne que cette saisie, d'une valeur estimée à deux milliards quatre cent millions de francs CFA, marque un coup important dans lutte contre le trafic de drogue dans la région. Selon toujours notre source, la drogue était dissimulée dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule. Ce dernier, en provenance d'un pays limitrophe du Sénégal, a été soumis au scanner portatif, un dispositif de contrôle non intrusif acquis dans le cadre du Programme de Modernisation de l'Administration des Douanes ( PROMAD).



"Les individus responsables du transport de la drogue, comprenant un chauffeur et son accompagnant, ont été appréhendés et la procédure judiciaire est en cours", note la source. La Division de la Communication et des Relations publiques fait savoir que dans le cadre de cette même opération, trois fusils de fabrication artisanale ont été saisis à hauteur de Boumbény ( Médina Sabakh), à quelques encablures de la frontière avec la Gambie, élargissant ainsi le spectre des activités illicites mises au jour par les autorités douanières.