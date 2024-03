Karim Wade exhorte ses partisans à poursuivre la lutte dans un message mobilisateur

Karim Wade cherche à rallier ses troupes à nouveau. Dans un message adressé à ses partisans, il les encourage à maintenir leur engagement pour la continuation du combat.



Après un silence prolongé, Karim Wade reprend la parole. Le fils de l'ancien président a choisi de transmettre un message aux militants, sympathisants du Parti démocratique sénégalais (Pds) et membres de sa coalition K24, ainsi qu'à leurs alliés.



Il exprime sa gratitude pour leur soutien inébranlable tout en les incitant «à rester mobilisés pour la suite du combat», dont la direction sera déterminée en consultation avec leur Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade.



Ce message intervient trois jours après la décision de la Cour suprême déclarant irrecevable le recours du Pds et de ses alliés du Fdpei. Ce recours visait à contester le décret de convocation du collège électoral, dans le but d'annuler le processus actuel menant aux élections de dimanche."