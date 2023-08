Kaolack : Les éléments de l'OCRTIS ont mis la main sur 150 kg de chanvre indien

Les éléments de l'unité de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) ont mis la main sur 150 kg de chanvre indien. Suite à l’exploitation d’un renseignement, ces policiers ont intercepté cinq colis contenant de la drogue. L'appel a été réalisé dans la nuit du samedi dernier, vers 4 h, dans la forêt située entre le village de Thioyène Hamady Mala et Drame Escale. Malheureusement, les trafiquants ont réussi à prendre la fuite, dès qu’ils ont senti la présence présentement, Ils sont activement Recherché. Depuis quelques temps, le commissaire divisionnaire Ndiarra Sène et ses hommes effectuent un maillage du territoire national pour lutter contre le trafic des stupéfiants. Ces recherches ont permis de procéder à la saisie d’une impressionnante quantité de drogue et de faire tomber plusieurs dealers notoires.