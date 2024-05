Kalidou Koulibaly Devient Propriétaire d'un Club de Football Français

Suite à l'annonce de son acquisition, Kalidou Koulibaly a rendu visite au club le 13 mai, rencontrant les membres de l'équipe et s'immergeant dans l'ambiance du CS Sedan Ardennes, selon Besedan sur X (anciennement Twitter). Son choix d'investir dans le club a été motivé par Teddy Pellerin, ancien entraîneur adjoint du club et membre du staff des Lions du Sénégal, qui a également rejoint l'équipe.



Sous la direction de Kalidou Koulibaly, le CS Sedan Ardennes vise désormais la montée en National 2 dans les quatre prochaines années. Cette nouvelle injection d'énergie propulse le club vers de nouveaux horizons, bénéficiant de l'expérience et de la détermination du joueur sénégalais pour atteindre ses objectifs sportifs et renforcer sa position dans le football français."