Kaffrine : Le ministre de l'Environnement insiste sur la restauration des écosystèmes dégradés

Dimanche, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a mis en avant l'importance de restaurer les écosystèmes dégradés de Kaffrine pour mieux protéger l’environnement.



"L'objectif que nous poursuivons est de restaurer les écosystèmes dégradés. Nous comptons sur les services techniques de l’État ainsi que sur les partenaires techniques et financiers à travers divers projets et programmes," a-t-il déclaré lors d'une visite dans la région de Kaffrine.



Le ministre a également abordé la question des feux de brousse, précisant qu'il a ordonné le renforcement des mesures de lutte dans cette région centrale.



"J'ai donné des instructions à la direction des Eaux et Forêts pour intensifier les efforts de lutte contre les feux de brousse dans la région. Kaffrine était autrefois très boisée, mais la déforestation et le défrichement ont réduit sa couverture végétale," a-t-il ajouté, promettant une action concertée avec les autres départements ministériels.



Accompagné du gouverneur de la région de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar, ainsi que des chefs de services techniques et des autorités administratives, le ministre a visité le secteur forestier de Koungheul, la pépinière de Koungheul, le périmètre maraîcher de Kathiotte et l'inspection régionale des Eaux et Forêts.