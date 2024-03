Kaffrine : Aliou Mamadou Dia vise à rendre l'agriculture viable toute l'année

Le candidat du Parti pour l'Unité et le Rassemblement (Pur), Aliou Mamadou Dia, s'est rendu dans le Ndoucoumane ce dimanche pour rencontrer ses partisans et sympathisants. Devant eux, il a pris l'engagement de résoudre le problème des inondations à Kaffrine et de valoriser le travail des agriculteurs.



Aliou Mamadou Dia a exprimé sa profonde préoccupation pour le sort des agriculteurs de la région.



"Kaffrine est synonyme de Bassin arachidier. Le développement de la région est une priorité pour nous, car l'agriculture représente tout ce dont notre pays a besoin pour prospérer. C'est pourquoi je m'engage, une fois élu président de la République, à ériger le siège de la banque agricole à Kaffrine. Je m'assurerai que les agriculteurs travaillent toute l'année pour vivre dignement de leur métier", a déclaré Aliou Mamadou Dia.



Le candidat du Pur a souligné que dans son programme "Nite ak naataangue", l'agriculture occupe une place centrale et qu'il travaillera à son développement.



De plus, il a identifié parmi les problèmes nécessitant des solutions à Kaffrine, le problème de l'assainissement qu'il s'engage à résoudre de manière définitive.



"L'assainissement est mon domaine. J'ai aidé de nombreux pays à résoudre des problèmes liés aux inondations. Je veillerai à ce que les habitants de Kaffrine ne souffrent plus de ce fléau", a-t-il affirmé.