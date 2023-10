KHOMBOLE :Ndiaye Coura Ngom assure les frais d'inscription de 120 élèves pour une enveloppe de 1.150. 000 F Cfa

Conscient que l'éducation est le socle de tout développement, le président fondateur et vice-président du Carrefour du Bonheur France, Ndiaye Coura Ngom, vient de renouveler son soutien au profit des parents d'élèves de la commune de Khombole. Il a payé pour 120 potaches du Collège Coumba Diack Guèye de la commune éponyme et une dizaine de potaches du privé leurs frais d'inscription. C'est une enveloppe de 1.150.000 Cfa qui est mobilisée par le mécène pour mener à bien cette activité. La cérémonie de remise de la cinquième édition s'est déroulée dans l'enceinte du Collège, mercredi 18 octobre 2023, en présence de tous les acteurs du secteur de l'éducation (les enseignants, les élèves, l'association des parents d'élèves, entre autres). Dans son discours, le généreux donateur a fait une présentation du bilan de ses réalisations durant l'année 2023 dans le cadre du volet culturel et éducatif. De même, il a encouragé les bénéficiaires. Pour lui, l'éducation est un puissant facteur de changement. Pour ce faire, il continue à mettre l'accent sur l'éducation, la santé et le bien-être, en cherchant constamment de nouvelles opportunités pour avoir un impact positif dans la vie des individus et des communautés. Au cours de cette cérémonie de remise, les différents intervenants ont salué vivement le geste de haute portée sociale de Ndiaye Coura Ngom. Par la même occasion, le Principal dudit établissement public au nom de son personnel a remercié le donateur et invite les élèves à travailler davantage pour maintenir le flambeau de l'excellence. Malick Sarr Gueye