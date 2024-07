KHOMBOLE - Baccalauréat Général 2024 : Avec une moyenne de 17, 19 Khadim Diop décroche la mention Très Bien

Rédigé le Mercredi 10 Juillet 2024 à 10:33 | Lu 76 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Après Yacine Fall , qui a eu une mention Très Bien au lycée de Ndande au baccalauréat 2023, un autre s'est illustré, cette fois - ci dans le département de Thiès, précisément dans la commune de Khombole. Il s'agit de Khadim Diop, élève au Lycée Coumba Diakh Gueye, dans ladite commune. Il a décroché une mention Très Bien au baccalauréat 2024 dans la série Sciences expérimentales (S2). Il a obtenu le bac avec une moyenne de 17, 19 sur 20. Dans un entretien accordé à Thiès info, Khadim Diop est revenu sur l'engagement du corps professoral et de l'administration du lycée Coumba Diakh Gueye, son parcours scolaire de l'élémentaire jusqu'au cycle secondaire, entre autres. Il n'a pas manqué de lancer un message solennel à l'endroit des nouvelles autorités et celles locales. Pour rappel, le jury 1295 avec la série S2, a enregistré 12 mentions dont une mention Très Bien, deux mentions Bien, et neuf mentions Assez Bien. La série S2 a enregistré un pourcentage de 94% au premier tour lors des résultats provisoires.