Justice: Cheikh Barra Ndiaye sera auditionné Lundi prochain

Cheikh Barra Ndiaye sera auditionné Lundi prochain par le juge du deuxième cabinet , chargé de son dossier.Le chroniqueur de Walf TV a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour des propos tenus à la suite de la condamnation de Ousmane Sonko, début juin, à deux ans de prison ferme. Ses avocats vont déposer une demande de liberté provisoire juste après l’audition de leur client. Autre chose, une source révèle que les téléphones portables de Cheikh Bara Ndiaye, saisis dans le cadre de l’enquête, ne comportent aucun élément compromettant pour lui. Le tradipraticien est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, notamment. Il considère sa détention arbitraire. Refusant de répondre aux questions des enquêteurs et observant par la suite une grève de la faim. Cheikh Barra est en ce moment détenu au Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec. Il avait piqué une crise à la cave du tribunal de Dakar lors de son déferrement au parquet. Un médecin requis par ses avocats, avait conclu qu’il souffrait de douleurs lombaires persistantes et d’asthme.