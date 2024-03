Journée nationale de nettoyage: La cellule Pastef Bayakh s'engage dans le cadre de la grande croisade contre l'insalubrité

Rédigé le Dimanche 31 Mars 2024 à 18:46 | Lu 87 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

La cellule Pastef de Bayakh en action pour concrétiser la journée du "Set setal" pour un Sénégal propore, la présence du coordonnateur dudit Parti politique ( commune de Keur Mousseu), Amadou Gueye a été remarquée lors de la journée nationale de nettoyage organisée dans cette localité de la Zone des Niayes. Il s'agit d'une initiative du président Ousmane Sonko dédiée au nettoiement afin de rendre toutes les communes du Sénégal propres avant le 02 avril pour accueillir le nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu 5 e Chef d'Etat avec 54, 28%. A travers cette journée citoyenne, Bayakh a sonné ce dimanche 31 mars une grande mobilisation communautaire. En effet, le responsable dudit parti politique, par ailleurs membre de la coalition "Diomaye Président" dans cette commune dirigée par Momar Ciss, a initié cette opération de nettoiement de grande envergure, en collaboration avec les mouvements citoyens, les étudiants, les différents partis politiques, les associations sportives et culturelles (ASC) et les forces vives de toutes les localités environnantes. Tous ces acteurs de développement ont été déployés à cette occasion pour un grand toilettage des coins et recoins de Bayakh. En outre, M. Gueye s'est félicité aussi de la mutualisation des efforts qui ont permis au Parti Pastef de se doter d'une logistique dans une perspective de pérennisation des actions citoyennes à l'intérieur de Bayakh et dans toutes les zones frontalières de la commune de Keur Mousseu.