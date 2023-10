Journée mondiale de la poste : les travailleurs ont organisé un Don de sang pour sauver des vies

Comme chaque 9 octobre, les travailleurs de la poste ont célébré la journée mondiale de la poste à Thiès. Cette année les travailleurs ont fêté la journée en mettant en valeur le volet social. Face à ces multiples demandes de sang dans les hôpitaux , une journée de don de sang a été organisée pour sauver des vies. "C’est l’occasion d’inviter pour inviter aussi l’ensemble de nos concitoyens, à tout endroit, quel que soit leur lieu de résidence, quel que soit leurs activités, leurs catégories socio- professionnelles à intégrer dans leur agenda le don de sang" souligne Babacar Mbaye. Nous avons vu dernièrement pas mal d’accidents sur les routes, en mer, en tout endroit et on est dans un contexte géopolitique assez compliqué, « Il faut que les gens aient l’habitude d’aller souvent dans les structures habilitées pour faire ce geste citoyen, marque l’importance d’appartenance à une communauté de vie. Donner son sang est un symbole extrêmement puissant, ça équivaut à donner une partie de sa vie, une partie de son être à d’autres personnes pour que ces personnes-là puissent vivre" ont indiqué les travailleurs. Dans le cadre des activités de la poste, à l'occasion de la journée mondiale, le groupe a lancé un nouveau produit dénommé poste cache. À laide de la nouvelle carte l'utilisation de l'argent électronique va devenir plus facile .