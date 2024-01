Journée internationale de la Douane à Thiès: Le ministre du Budget dévoile le montant record des recettes collectées par la Douane en 2023

Après Saint - Louis, la ville de Thiès a abrité, les activités marquant la célébration de la Journée internationale de la Douane 2024. En présence des autorités administratives, douanières et locales, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, a saisi l'occasion pour se féliciter des résultats probants réalisés par les douanes dans le budget 2022 - 2023.



"Par rapport au budget national, l'administration des douanes est arrivée à liquider des recettes douanières qui s'élèvent à 1426, 7 milliards de francs CFA quasiment sur un budget national de 6411, 5 milliards Francs cfa. C'est un record absolu", se réjouit l'argentier de l'Etat. Et pour le budget de l'année 2024, dit - il, les objectifs assignés à l'administration des Douanes sont de l'ordre de près de 1400 milliards de francs par rapport au budget national qui s'élève à 7003, 6 milliards F cfa.



Parlant du plan stratégique savamment mis en oeuvre pour lutter contre les trafics des produits prohibés, Mamadou Moustapha Ba a salué l'engagement de la douane sénégalaise. Pour lui, la douane a déjà huilé des relations stratégiques avec les forces de défense et de sécurité, les chemins de fer, le Port autonome de Dakar (PAD), entre autres. D'ailleurs, il a rendu un vibrant hommage aux soldats de l'économie pour leur contribution décisive à la richesse nationale.



Pour rappel, l'édition 2024 de la JID était placée sous le thème : "Pour une Douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux, autour d'objectifs clairs". Cette journée est célébrée pour mettre en relief les efforts des administrations douanières du monde entier qui s'investissent au quotidien en vue de renforcer la sécurité et la prospérité des collectivités.