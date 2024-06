Journée de nettoiement à Thiès: Les élèves Pioneers Academy appellent à la préservation de l'environnement

En marge de la journée d'investissement humain consacré à l'assainissement, les élèves Pioneers Academy, ont invité, samedi, les populations Thiessoises à pérenniser les initiatives citoyennes de nettoiement et à respecter la nature humaine dans sa globalité pour une meilleure gestion de l'environnement et la préservation de leur cadre de vie. "Aujourd'hui, nous avons nettoyé notre école et ses alentours. C'est le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui nous a motivé à le faire. Nous sommes des citoyens et nous devons participer à cette activité citoyenne", expliquent les élèves.



Pour préserver notre environnement, ces derniers ont exigé aux populations de "ne pas verser des eaux usées" dans les rues et "ne pas couper les arbres".



Pour matérialiser cet élan citoyen et de solidarité, l'équipe pédagogique a salué, l'adhésion des élèves à la journée nationale de nettoiement lancée samedi par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les responsables dudit établissement ont invité les élèves, à poursuivre cette dynamique patriotique pour améliorer le cadre de vie et le milieu scolaire.