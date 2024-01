Journée de consultation gratuite organisée par l'association And ligueye Thiès au quartier mbour2

L'association And Bolo ligueye Thies a organisé, ce weekend, une journée de consultations gratuites à mbour2 pour faire bénéficier à la population Thièssoise en particulier, celle de mbour1 et Mbour2, des soins médicaux essentiels. Une équipe médicale composée des spécialistes dans différents domaines a été déployée au service des nécessiteux. En effet, l'association And Bolo ligueye Thies plaide pour un accès aux soins médicaux pour tous. "Cette journée de consultations gratuites organisée par l'association a pour objectif de faciliter les populations des quartiers mbour1 et mbour2 d'avoir l'accès aux soins médicaux gratuitement, car la santé ne doit pas être un luxe. L'année dernière nous avons constaté que la plupart des bénéficiaires étaient venus à mbour1 pour se faire consulter. C'est pourquoi nous avons organisé cette cinquième édition dans ce quartier " renseigne le coordonnateur de l'association. Parrain de cet événement, le ministre Pape Amadou Ndiaye a salué cette belle initiative . Selon lui, ces genres d'activités sont souvent de très belles opportunités pour aider à certaines familles d'avoir accès aux soins sans se déplacer. Ceci entre dans la cadre du programme du président de la République qui souhaite que chaque personne ait la possibilité de se faire soigner dans la manière la plus facile. D'ailleurs, le ministre Pape Amadou Ndiaye a annoncé la création d'un hôpital de niveau 3 au quartier mbour4 dont le projet va bientôt démarrer.