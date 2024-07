Joal-Fadiouth en Marche pour la Fermeture de l’Usine Omega Fishing

Les habitants de Joal-Fadiouth ont récemment exprimé leur mécontentement face aux conditions de vie et de santé dégradées causées par l'usine Omega Fishing, située en plein cœur de leur station touristique. Depuis près de 10 ans, cette usine, appartenant à des investisseurs chinois et spécialisée dans la farine de poisson, a entraîné une série de problèmes de santé parmi les résidents.

Le porte-parole de la communauté, Mamadou Faye, a expliqué que la population est confrontée à des troubles respiratoires chroniques, à des cas d'asthme chez les enfants, ainsi qu'à des maux de tête fréquents et des vomissements. L'usine dégage une odeur nauséabonde qui pénètre dans les habitations de manière persistante.

En réponse à cette situation, les habitants ont organisé une marche de protestation le mercredi 24 juillet pour exiger la fermeture immédiate de l'usine. "Nous appelons les autorités sénégalaises à fermer cette usine sans délai. La dignité et le droit à une vie saine des citoyens de Joal-Fadiouth ne devraient pas être négociables," a déclaré Mamadou Doudou Faye, coordonnateur du collectif, lors d'une interview avec Dakaractu Mbour.

Il a souligné que le cri du cœur de la population est un appel pour mettre fin à cette injustice qui impacte leur qualité de vie quotidienne.



dakaractu