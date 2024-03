Jeff Bezos reprend la place de l'homme le plus riche du monde, devançant Elon Musk

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a retrouvé sa position en tête de l'index mondial des milliardaires de Bloomberg, surpassant Elon Musk, le PDG de Tesla, SpaceX et X, qui l'avait précédé en 2021.



D'après le classement actualisé lundi, la fortune de M. Bezos atteint désormais 200 milliards de dollars, dépassant celle de M. Musk évaluée à 198 milliards de dollars.



Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, reste à la troisième place avec une fortune de 197 milliards de dollars.



Bezos, qui a quitté la direction d'Amazon en juillet 2021, a bénéficié de la performance de l'action d'Amazon, dont il reste le principal actionnaire, ainsi que de la vente d'actions du groupe pour un montant total de 8,5 milliards de dollars au cours des dernières semaines.



Cependant, la vente de ces actions pourrait entraîner une perte de sa première place en raison des impôts sur la plus-value qu'il devra verser au fisc américain, selon le Wall Street Journal.



En revanche, la fortune d'Elon Musk a diminué de plus de 30 milliards de dollars en raison de la baisse du cours de Tesla, qui a perdu près de 25% au cours des douze derniers mois.



La plus grande perte pour le milliardaire sud-africain provient de l'annulation fin janvier par un tribunal du Delaware d'un plan de rémunération en actions de Tesla, estimé à 56 milliards d'euros, qui lui avait été accordé en 2018, suite à une action en justice menée par l'un des actionnaires du constructeur automobile estimant cette rémunération excessive.