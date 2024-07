JO Paris 2024 : Louis François Mendy et Combe Seck, porte-drapeaux de la délégation sénégalaise

Louis François Mendy, spécialiste du 110 mètres haies, et la céiste Combe Seck ont été désignés comme porte-drapeaux de la délégation sénégalaise pour les Jeux olympiques de Paris 2024.



Mendy, champion d'Afrique du 110 mètres haies et participant pour la deuxième fois aux JO après Tokyo, espère décrocher une médaille olympique pour le Sénégal. Combe Seck, vice-championne d'Afrique en canoë-kayak, réalisera son rêve en participant à ses premiers Jeux olympiques.



La cérémonie d'ouverture se déroulera sur les bords de la Seine à Paris. Le Sénégal sera représenté par onze athlètes dans sept disciplines : athlétisme, judo, natation, canoë-kayak, taekwondo, escrime et tennis de table.



Depuis sa première participation aux JO, le Sénégal n'a remporté qu'une seule médaille olympique, obtenue par Amadou Dia Ba en 1988 (argent au 400m haies). Mendy et Seck tenteront d'ajouter une nouvelle médaille à ce palmarès lors des Jeux de Paris.