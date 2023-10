Israël : le bilan des attaques est passé à "plus de 1 000" morts

Le bilan des attaques en Israël est passé à "plus de 1 000" morts, a annoncé mardi soir l'armée israélienne, contre 900 recensés jusque là. Plus de 2 800 personnes ont été blessées et 50 personnes sont officiellement recensées comme "otages ou disparues" dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes. L'armée a annoncé en outre mardi avoir récupéré les corps de 1 500 combattants du Hamas dans les zones voisines de Gaza. Du côté palestinien, 830 personnes sont mortes, selon les autorités locales.