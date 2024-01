Invalidation de sa candidature à la Présidentielle: Mor Diouf exige la réintégration de Karim Wade

Rédigé le Dimanche 28 Janvier 2024 à 23:10 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Face à la presse, samedi 27 janvier 2024, le mandataire du Parti démocratique sénégalais ( Pds) à Thiès et responsable au niveau de la coalition "Karim 2024", Mor Diouf et ses camarades membres de la Fédération urbaine de la cité du rail, ont évoqué le rejet de la candidature de Wade fils et demandé sa réintégration sur la liste des candidats retenus pour participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'était en marge d'une réunion d'informations qui s'est tenue à la permanence Pencum Boubacar Sall.