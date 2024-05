Une pirogue transportant 164 candidats à l’émigration irrégulière, dont 11 femmes et 18 mineurs, a été interceptée au sud de l’île de Gorée lors d'une opération conjointe menée par l’Armée de l’air et la Marine nationale.



Les forces armées ont mis fin à plusieurs départs vers l'Europe en interceptant plus de 500 migrants en mer au cours du mois de mai lors de cinq opérations distinctes.