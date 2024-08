Intervention Spectaculaire des Forces de l'Ordre : Interpellation de Malfaiteur à Thiès

Hier matin, un incident digne des plus grands films d'action s'est déroulé sur les deux voies de Nguinth à Thiès. Lors d'une opération de surveillance discrète, des agents des forces de défense et de sécurité, habillés en civil, ont intercepté deux individus suspectés de voler des bœufs. Ces derniers étaient en train de transporter le bétail vers un lieu inconnu.

Les malfaiteurs avaient chargé les animaux dans un camion, mais ont décidé de faire une pause en cours de route, non loin des deux voies. Cependant, l'un d'eux a repéré la présence des policiers grâce à un rétroviseur et n'a pas hésité à fuir en sautant du véhicule. Son complice, moins chanceux, a tenté de résister en brandissant une machette pour intimider les agents.

Après deux tirs de sommation, les policiers ont réussi à encercler l'individu et à l'appréhender rapidement, sous le regard des passants. Le camion a été immobilisé, et le malfaiteur a été placé en garde à vue, clôturant ainsi cette intervention spectaculaire.



