Interpellation de 63 migrants à Ngaparou, dont 58 Maliens

En réponse aux directives du Haut commandement, la gendarmerie nationale a intensifié sa surveillance pour lutter contre l'émigration clandestine.



Dans ce contexte, la Brigade de Proximité de Ngaparou a contrecarré une tentative d'embarquement vers l'Espagne.



Les gendarmes de cette unité, relevant de la compagnie de Mbour, ont arrêté 63 candidats à la migration, dont 58 ressortissants maliens et 5 sénégalais, au cours de la nuit du 5 avril 2024, selon une source autorisée citée par Seneweb.



Parmi ces migrants appréhendés, on compte 13 femmes et trois enfants.



Une enquête est en cours pour identifier toute personne impliquée dans ce trafic.



Cette opération fait suite à l'exploitation d'informations concernant un projet de voyage clandestin le long de la Petite-Côte.