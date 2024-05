Interdiction du transport de passagers en tricycles à Linguère : Mesures pour renforcer la sécurité routière

Louga, le 30 mai (APS) - Dans les villes de Dahra et Linguère (nord), le transport de passagers en tricycles, communément appelés "thiak-thiak", est désormais interdit, selon les informations de la compagnie de gendarmerie locale.



Le capitaine Leyla Camara de ladite compagnie a annoncé cette mesure à l'issue d'une opération de sécurisation des personnes et des biens menée par les forces de sécurité. Elle a souligné l'importance cruciale de cette mesure pour réguler la circulation des tricycles, prévenir les accidents et protéger la vie des usagers de la route.



Elle a également insisté sur le respect strict de cette réglementation par les conducteurs de tricycles afin d'éviter les accidents de la circulation.



Le commandant de la brigade de gendarmerie de Dahra, Moustapha Mbaye, a exprimé son soutien à cette initiative, soulignant que les conducteurs de tricycles doivent se limiter au transport de marchandises pour respecter les normes réglementaires.



Certains utilisateurs de ces moyens de transport ont exprimé leur opposition à cette décision, arguant que cela compromettrait leurs moyens de subsistance et le développement économique de leur ville.



Malgré les critiques, les forces de défense et de sécurité restent déterminées à faire respecter les directives gouvernementales en matière de sécurité routière, dans le but de réduire les accidents et d'assurer un meilleur ordre dans les villes de Linguère et de Dahra, actuellement confrontées à une concurrence entre différents moyens de transport."