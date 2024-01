Insolite Can 2023: la délégation sénégalaise constate une présence fréquente de prostituées devant son logement, accompagnée de propositions de relations sexuelles gratuites.

La CAN 2023 est en cours en Côte d’Ivoire, et le Sénégal s’apprête à jouer son premier match contre la Gambie ce lundi. Actuellement à Yamoussoukro, la délégation sénégalaise, fait face à une situation inhabituelle. Elle constate une présence fréquente de prostituées devant son logement, accompagnée de propositions de relations sexuelles gratuites. Cette situation suscite des inquiétudes parmi les journalistes, les supporters et la délégation de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en Côte d’Ivoire, soulevant des préoccupations qui vont au-delà du contexte sportif de la compétition.