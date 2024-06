Insécurité à Thiès: Un Jakartaman vole un téléphone à l'arraché et décède avec des blessures graves

Rédigé le Samedi 22 Juin 2024 par Malick Sarr Gueye

Triste fin pour le jeune conducteur de moto Jakarta nommé Khadim! Ce dernier a perdu la vie dans des conditions particulières. Après avoir arraché le téléphone d'une dame qui manipulait son appareil à bord d'un Jakarta à hauteur de l'hôpital "Dalal xel". Le présumé voleur a voulu s'enfouir. Malheureusement, il a été poursuivis par des individus à bord d'une voiture L 200. Dans cette scène surréaliste, la voiture a percuté de plein fouet le mur de l'hôpital "Dalal Xel" et le conducteur de moto Jakarta s'est renversé occasionnant une blessure grave. Finalement, il a rendu l'âme après son évacuation au Centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène . Le père de Lamine retrace le film de l'accident et évoque la situation de son fils qui est victime d'une fracture crânienne et interné aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar.