Insalubrité au marché central de Thiès: La radio "Central Fm" s'implique

Le marché central de Thiès est entouré d'eaux stagnantes en cette période d'hivernage. Commerçants, acheteurs, riverains, tous marchent dans l'insalubrité quotidien.



Dans ce lieu où l'offre et la demande se croisent chaque jour, marchands et clients se donnent rendez -vous tous les matins pour y échanger leurs produits, malgré l'odeur âcre qui attaque les narines des visiteurs dans certaines rues ou coins du marché.



En outre, les commerçants accusent toujours la municipalité ( mairie Thiès Nord) de n'avoir pas joué son rôle.



Par la même occasion, la direction de la radio "Central Fm", particulièrement le directeur de l'information doyen Babacar Diop, a pris cette initiative pour nettoyer cette rue qui débute de ce lieu de travail jusqu'au Boulevard François Xavier Ndione, en collaboration avec l'UCG (Unité de coordination de la gestion des déchets solides) et le Promoged ( Projet de la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides).



Ainsi, les commerçants et les responsables de la direction de ladite radio interpellent les autorités locales, notamment la mairie de Thiès Nord, afin qu'elles trouvent des solutions durables face à cette situation qui perdure.