Inondations à Kaffrine : Diamaguène Centre et Kaffrine 2 Submergés par les Eaux de Pluie

Les quartiers de Diamaguène Centre et Kaffrine 2, situés dans la ville de Kaffrine (centre), sont sévèrement touchés par des inondations suite aux fortes pluies survenues dans la nuit de mercredi à jeudi.



À Diamaguène Centre, le niveau des eaux est si élevé que certains enfants profitent des rues inondées pour nager. Plusieurs ruelles sont devenues impraticables et la cour d’une école du quartier est envahie par les eaux.



Un père de famille, qui a souhaité rester anonyme, exprime son inquiétude face à ces inondations précoces en début de saison des pluies. "Nous lançons un appel à l'aide aux autorités territoriales et au ministre de l’Assainissement pour trouver une solution définitive à cette situation que nous vivons chaque année", a-t-il déclaré.



À Kaffrine 2, le bassin a débordé à cause des pluies intenses, inondant les maisons du quartier et obligeant les mécaniciens locaux à suspendre leurs activités. Plusieurs places publiques de la ville sont également devenues inaccessibles, notamment celle située en face de la sphère administrative régionale.



Les routes de la ville sont en grande partie impraticables en raison des inondations. Les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour évacuer les eaux de pluie et aider à rétablir l'accès aux zones touchées.