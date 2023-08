Inondation à Thiès Est: Un mal sans solution depuis plusieurs décennies

Les eaux stagnantes causées par la forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Thiès en début de semaine hantent le sommeil de la population du quartier Mbambara Alé Lô, situé dans la commune de Thiès Est.



Des maisons et des ateliers ont été complétement envahies par les eaux, les habitants impuissants devant ce phénomène qui perdure depuis plusieurs décennies. Dans cet endroit, les commerçants sont dans le désarroi. La route principale qui s'étend de la gare routière jusque presque le point Mbambara immergée par les eaux de pluies. Et on est à quelques jours du Grand Magal de Touba.



En outre, les habitants dudit quartier ont signalé un poteau électrique à l'intérieur des eaux qui installe déjà la peur chez les enfants et les personnes âgées. D'ailleurs, ces habitants ont magnifié le travail remarquable de l'édile de la commune de Thiès Est, Me Ousmane Diagne qui apporte souvent son soutien quand l'occasion se présente.



Sur ce, ils ont interpellé le Président de la République Macky Sall à renforcer davantage le dispositif de lutte contre les inondations dans la ville de Thiès, surtout certains quartiers populeux qui couvrent la commune de Thiès Est afin de parer à toutes les éventualités.