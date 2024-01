Injures et menaces de mort contre le journaliste Babacar Fall: Plus de 60 audios avec des numéros sénégalais et étrangers reçus

Le journaliste et directeur de la Rédaction de la Rfm, Babacar Fall, est victime d'insultes et de menaces de mort depuis son commentaire contre la sortie du chef de l'Etat, Macky Sall, sur la théâtralisation des revues de presse.



Selon les informations de L'Observateur, Babacar Fall brise le silence. "Mon avocat est en concertation avec la direction générale du Groupe futurs médias pour voir la conduite à tenir. J'ai reçu plus de 60 audios via WhatsApp. Ce sont des gens qui utilisent des numéros du Sénégal, mais aussi étrangers avec des indicatifs du Congo, de l'Argentine, de la France, de l'Espagne, de l'Italie.... pour m'insulter ou me menacer de mort. Mais tout cela ne me perturbe aucunement et ils ne pourront pas me faire changer", rassure - t - il.



Il ajoute: "Je me soucie pour la famille qui s'inquiète de cette situation, mais je les rassure et leur dit qu'ils n'ont pas à s'alarmer parce que les dispositions sont déjà prises". Pour rappel, la Coordination des associations de Presse avait manifesté son soutien et sa solidarité à Babacar Fall, Directeur de la Rédaction de la Rfm. Elle a encouragé le journaliste à porter plainte et demandé aux autorités de mettre en place rapidement des mesures de protection en faveur dudit journaliste.