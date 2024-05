Initiative environnementale au Sénégal : La SONAGED mobilise 5 000 agents et 300 véhicules pour le nettoyage prévu ce samedi

Dakar, le 30 mai (APS) - En anticipation du nettoyage prévu ce samedi 1er juin, initié par le président de la République, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) prévoit de mobiliser 5 000 agents et plus de 300 véhicules, selon les informations fournies par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.



Lors d'une visite au directeur général de la SONAGED et à son équipe pour préparer cette journée de nettoyage, Balla Moussa Fofana a souligné l'importance de cette mobilisation, en déclarant : 'Nous comptons sur les agents de la SONAGED, des agents engagés, que nous voyons tous les jours à l'œuvre pour la propreté de notre cadre de vie'.



Il encourage également la participation des populations, sous la supervision des autorités locales et des associations, pour garantir le succès de cette opération.



Balla Moussa Fofana a annoncé que de telles initiatives de nettoyage seront organisées périodiquement, dans le cadre d'une nouvelle dynamique visant à sensibiliser la société à l'importance de l'environnement.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donnera le coup d'envoi des activités de cette première journée nationale de nettoyage le samedi 1er juin."