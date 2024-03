Initiative entrepreneuriale à Thiès : La DER/FJ octroie 42 millions de FCFA à des diplômés de l'INEFJA

La délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a alloué une enveloppe de 42 millions de FCFA à une douzaine de diplômés de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles (INEFJA) de Thiès, lors d'une cérémonie de remise de chèques de financement.



Ce financement intervient après une première contribution de 23 millions de FCFA accordée en 2020 par la DER/FJ à ces anciens pensionnaires de l'INEFJA, comme l'a souligné la directrice de la DER/FJ, Mame Aby Sèye, lors de la cérémonie de remise des financements.



Les bénéficiaires, regroupés en groupements d'intérêt économique (GIE) ou porteurs de projets individuels, sont issus de filières professionnelles telles que le tissage, la brosserie, la vannerie et la cosmétique.



La DER/FJ a également souligné que les financements alloués dans le département de Thiès en 2023 ont atteint 150 millions de FCFA, soutenant ainsi divers projets menés par des associations et centres pour personnes handicapées.



Cette initiative vise à favoriser l'intégration des populations vulnérables dans le tissu économique du Sénégal, avec un suivi attentif des entrepreneurs tout au long de leur parcours, en collaboration avec les autorités locales et les services de l'État.