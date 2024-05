Indemnisations des impactés des mines de Ndendory : Birame Soulèye Diop demande à la Somiva d'être ouverte à la discussion

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop s'est rendu hier à Ndendory, dans la région de Matam. Dès son arrivée à l'aéroport régional de Ourossogui, Birame Soulèye Diop, accompagné de la présidente du comité de l'Itie, a été accueilli par le gouverneur de Matam, Mouhamadou Moctar Watt.



En effet, il a visité les 127 hectares qui font déjà polémique dans la zone. Il a tenu à rappeler aux responsables de la Somiva, aux élus locaux des trois communes impactées que les ressources naturelles appartiennent au peuple.



Sur ce, il a demandé à la Somiva d'être ouverte à la discussion. " Sur 197 ha, lorsque la liste des impactés est ouverte, nous sommes arrivés à 1800 personnes. Et quand on fait le ratio, chaque impacté a 1000 mètres carrés. J'ai donné des instructions aux responsables de revenir la liste des impactés de manière très précise. Cela va au - delà d'une simple question d'indemnisations", dit * il.